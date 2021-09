Kõrge elektri hind pakub investorile head võimalust

Mitmed investorid on välja toonud just Fortumi, mis tundub ka praeguste aktsia hindade juures atraktiivne investeering. Foto: Reuters/Scanpix

Elektri hind on teinud uusi tippe ning investeerimiseksperdid usuvad, et see trend jääb veel pikalt kestma ja see võiks investori kasuks mängida. Samas nähakse, et suur osa hinnakasvust on aktsiahindades sees, kuid mitte täiel määral ning võimalusi veel jagub.

2 hind kahekordistunud, mõjutades elektri hinda. Seega on rohepööre tugevalt tunda ka tarbijate taskus ning taastuvenergia võib tunduda hea investeeringuna, kuna saadakse kasu kõrgest elektri hinnast ning neil puudub ka CO 2 maks, mis võiks kasumit võiks vähendada. Energiahindade rekordilise tõusu taga nähakse suurt fossiilsete kütuste kasutamist ning taastuvenergia pakkumist üle aastate madalaimal tasemel . Selle tõttu, et elektrit toodetakse peamiselt fossiilsetest kütustest, on ka COhind kahekordistunud, mõjutades elektri hinda. Seega on rohepööre tugevalt tunda ka tarbijate taskus ning taastuvenergia võib tunduda hea investeeringuna, kuna saadakse kasu kõrgest elektri hinnast ning neil puudub ka COmaks, mis võiks kasumit võiks vähendada.

