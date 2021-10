Juhend, kuidas piiluda naabrimehe aktsiaportfelli

Tallinna börsi aktsiaraamatute vaatamine on tegelikult lihtne, kui tead, kust otsida. Foto: Liis Treimann

Tahaksid teada, kas naabrimees, vennapoeg või roheenergiat propageeriv poliitik ostsid Enefit Greeni? Kui suurt osa Merkost sa ikkagi omad? Kes on LHV suuruselt viies aktsionär? Kõigile neile küsimustele on võimalik leida vastused Nasdaq CSD aktsiaraamatutest, mis on kõigile kättesaadavad.

Kes meist ei tahaks teada, kui suurt osa mingist ettevõttest keegi omab või kes on selle omanikud? Börsiettevõtete puhul on selle info saamine tunduvalt lihtsam kui mõne muu firma puhul. Kuigi paljudes riikides ei ole börsil kauplevate ettevõtete aktsiaraamatud kõigile nähtavad, siis Tallinna börs on näidanud head eeskuju ja läbipaistvust ning teinud Tallinnas kauplevate ettevõtete aktsiaraamatud kõigile vabalt kättesaadavaks.

