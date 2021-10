Tallinna börsiinvestorite arv läheneb 100 000-le

Värske Enefit Greeni IPO lisas Tallinna börsile mitukümmend tuhat aktsiaomanikku. Foto: Liis Treimann

Tallinna börsi väärtpaberikontode arv on viimase kuuga jõudsalt kasvanud ning läheneb 100 000-le, selgub Nasdaq Tallinna börsi andmetest.

Tallinna börsil on väärtpaberikontode arv viimastel aastatel järsult kasvanud. Kasv on aga järsult kiirenenud just viimasel kuul. Alates septembri lõpust on kontosid juurde tulnud ligi 28 000. Veel 2018. aasta detsembris oli kogu kontode arv 29 763.

