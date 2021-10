Bibikovide eksperiment: raha läks umbropsu Enefit Greeni

Ükssarviku edu peidab hulga tagasilööke

Skype’i edu andis Eestis inspiratsiooni ja usku, et siit võivad sirguda teisedki ükssarvikud. „Kui keegi näitab, et see on võimalik, siis hakkab neid tulema nagu seeni pärast vihma,“ rääkis Äriplaani laval üks Skype’i algatajatest Ahti Heinla.

