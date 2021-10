USA aktsia futuurid ennustavad tõusu jätkumist

Jaapani börsiindeks Nikkei vedas Aasia aktsiaturge. Foto: Zumapress/Scanpix

Tänast päeva on USA suuremad aktsiaindeksite futuurid alustanud tõusuga ning USA suuremate aktsiaindeksite rekordid on kasvule viinud ka Aasia suuremad börsiindeksid

Aasia turud on täna liikunud erisuunaliselt ning suurimat tõusu on näidanud Jaapani aktsiaindeks. Aasia turge vedas peamiselt USA suuremate indeksite kerkimine uute rekorditeni tulenevalt ettevõtete headest kvartali tulemustest. Suurima languse tegi Hongkongi börsiindeks Hang Seng, mis langes 0,3%. Tõusjateks oli Jaapani Nikkei 1,8% ning Lõuna-Korea börsiindeks KOSPI, mis kerkis 0,8%, napilt plusspoolele on pidama jäänud Hiina Shanghai börsiindeks 0,05%ga.

