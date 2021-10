Ignitise tulemusi kergitas kõrge elektrihind

Ignitise tulemusi mõjutas ka maagaasi hindade tõus. Foto: Verslo žinios

Üheksa kuuga on Leedu energiaettevõte Ignitis kasvatanud käivet 34%, selgub börsiteatest.

Täna teatas Ignitis viimase üheksa kuu esialgsed tulemused, mille kohaselt on sel aastal teenitud 1,2 miljardit eurot käivet. Seda on 34,1% rohkem aasta varasemaga võrreldes. Ignitis kasvatas käivet igas ärisegmendis, kuid peamiselt vedas kasvu jaeklientidele müüdud elekter. See tulenes suuresti kõrgematest elektri turuhindadest ning kasvanud tarbimisest.

