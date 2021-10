Volvo tuleb reedel börsile

DFDS tellis Volvolt sada elektriveokit

DFDSi logistika allüksuse hange on seni üks suurimaid elektriliste raskeveokite tellimusi Euroopas. Ettevõtte jaoks on see aga üks viise, kuidas jõuda eesmärgini vähendada aastaks 2030 CO2 heitkoguseid 45% võrra.