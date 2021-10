Volvo Carsi ootab Enefitiga sarnane saatus

Volvo Cars tuleb homme börsile ning eksperdid arvavad, et sellest on saamas uus rootslaste rahvaaktsia. Foto: AFP/Scanpix

Homme Stockholmi börsil startivast sõiduautotootjast Volvo Cars võib Rootsi investorite suure huvi saatel saada Enefit Greeni sarnane rahvaaktsia.

Volvo Carsi tulekut Stockholmi börsile on rootslased jälginud samasuguse huvi ja kirega nagu jäähokikoondise mängu MMil. Volvo on Rootsi rahvaauto ja Volvo Carsi aktsiast oodatakse ka Rootsi rahvaaktsiaks saamist, nii et seda märgiks iga põlvepikkune investorgi.

