USA aktsiaturgudel taas hoogne müügipäev

Maakler NYSE börsil. Foto: Reuters/Scanpix

USA börside peamised aktsiaindeksid sulgusid täna eilsest märkimisväärselt madalamal nii uue koroonatüve hirmu kui ka Föderaalreservi juhi kommentaaride tõttu.

Föderaalreservi esimees Jerome Powell andis täna mõista, et kaalumisel on pandeemiatoetuste seniplaanitust kiirem eemaldamine rahaturgudelt, st võlakirjade kokkuostmise kärpimine ja ka intressimäärade tõstmine. USA keskpanka hirmutab püsiv kiire tempoga inflatsioon ja pangajuht on nüüdseks lõpetanud ka hinnatõusu nimetamise üleminevaks nähtuseks.

