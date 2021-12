LHV lisas klientidele kauplemiseks uusi krüptovarasid

LHV Pangas on hetkel krüptovaradega võimalik kaubelda üksnes läbi mobiilipanga. Lähiajal peaks see võimalus lisanduma ka internetipanka. Foto: LIIS TREIMANN

LHV lisas oma novembrikuus avalikuks tehtud krüptovarade kauplemissüsteemi kaks uut krüptoinstrumenti, millega on platvormi krüptovarade hulk tõusnud kümneni.

Nüüdsest on LHV kauplemissüsteemis saadaval ka avalik plokiahelaplatvorm Cardano ja NFT-põhine plokiahela videomäng Axie Infinity. Juba varasemast on LHV panga kaudu olnud võimalik kaubelda kolme krüptovaluuta ja viie detsentraliseeritud finantsinstrumendiga, milleks on Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Uniswap, Polygon, Chainlink, Aave ja Stellar Lumens.

