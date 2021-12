Lolli peaga võetud kasum läks mulle maksma 100 000 eurot

Minu suurim viga Apple'i aktsiate ostmisel oli nende kasumiga maha müümine. Foto: AFP/Scanpix

Apple on minu portfellis näidanud läbi aastate väga head tootlust, julgelt üle 1000protsendist, aga ikkagi olen ma oma rumalate kasumivõtmistega jäänud ilma mitmekordsetest tootlustest, mis on mulle viimaste arvutuste järgi läinud maksma 100 000 euro jagu saamata jäänud tulu. See on viiendik minu tänasest portfellist.

Selle valusa tõdemuseni jõudsin ma pärast seda, kui hakkasin vaatama, et Apple on flirtinud kolme triljoni dollari suuruse turuväärtusega juba suvest saadik ning samal ajal muutnud ka investorid rahutuks – kas firmal on veel üldse hoogu ja jõudu selle lati ületamiseks?

