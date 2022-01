Tesla aktsia jäi mullu ühele suurele autotootjale kolm korda alla

Ford Mustang autonäitusel Saksamaal. Foto: Reuters/Scanpix

Kuigi Tesla on investorite seas saanud populaarseimaks autoaktsiaks, jäi selle tootlus mullu ligi kolm korda alla Fordile, mille aktsia kallines 140 protsenti.

Ford tegi tuule alla enamikule elektriautode tootjatele, olles autotootjate seas tootluselt mullu esimesel kohal. Investorite optimism on kasvanud, sest Fordil on uus tegevjuht Jim Farley, kes on lubanud olla investorite suhtes avatum ja konkreetsem. Ametisse astus ta 2020. aasta oktoobris.

