Ignitis on elektrihindade tõusust võitnud

Ignitise täna avaldatud tulemustest selgub, et Leedu energiakontserni 9 kuu korrigeeritud kulumieelne kasum tõusis 31 protsenti, korrigeeritud netokasum on tõusnud 65,4 protsenti ja oodata on mitmeid uusi arendusprojekte.