Sõjahirm on viinud nafta hinna 100 dollari piirimaile

USA naftatootjad soovivad oma tootmist suurendada, ent see võtab siiski aega. Foto: Scanpix

Oht, et Venemaa ründab Ukrainat, on viinud tõusule nafta hinna, kirjutab Wall Street Journal.

Väljaanne kirjutab, et nõudlus nafta järele on suurem kui tootmismahtude kasv. Nimelt on riikide majandused pandeemiast vaikselt taastumas ning see on suurendanud ka vajadust musta kulla järele. See ühtlasi tähendab, et varud, mida turu suuremate muutuste korral kasutada, on kasinad.

