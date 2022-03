Estanci asutaja Raigo Tammo: tegemist on lubamatu olukorraga

„Selge see, et tegemist on lubamatu olukorraga, kui inimelusid ei väärtustata,“ võtab metallitööstuse Estanc ASi asutaja ja nõukogu esimees Raigo Tammo olukorra kokku ja mõistab Ukrainas toimuva selgelt hukka.

