Norra naftafondi Hiina aktsiate müük viis börsi langusesse

Norra riiklik naftafond aktsiate müük viis Hiina börsid langusesse. Foto: AFP/Scanpix

Suuremad Aasia börsid on päeva alustanud langusega, kuid Euroopa ja USA aktsiafutuurid on liikunud plusspoolele,oodates tänaseks mõningast taastumist.

Järjest kiirenev inflatsioonirisk tulenevalt toorainete hindade kasvust on Aasia aktsiaturud langusesse suunanud. Samuti langes Hongkongi börsiindeks, kuna Norra riiklik naftafond väljus Hiina rõivatootja investeeringust, viidates eetilistele põhjustele, nagu uiguuridest sunnitööliste kasutamine. See aga on tekitanud muret, et ka teised pikaajalised investorid võivad oma positsioonidest väljuda.

