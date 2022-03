Kõrged toorainehinnad võivad investorile hea võimalus olla

Kütusefirmad loobuvad järjest Vene toorainest. Kas Eesti elaks üle ka täieliku embargo?

Circle K ja Shell teatasid oma tegevuse lõpetamisest Venemaal, Neste on samuti Venemaa toorainest loobumas. Õliühingu juht Mart Raamat tõdeb, et mis puudutab naftasaadusi, siis on Eesti mõne teise piirkonnaga võrreldes pisut paremas seisus, lisaks on rahandusministeeriumil võti, millega leevendada hinnatõusu tagajärgi tarbijatele.