Kütusefirmad loobuvad järjest Vene toorainest. Kas Eesti elaks üle ka täieliku embargo?

Circlke K tanklad loobuvad Venemaa toorainest tehtud kütustest, sama on teatanud ka Neste. Foto: Liis Treimann

Circle K ja Shell teatasid oma tegevuse lõpetamisest Venemaal, Neste on samuti Venemaa toorainest loobumas. Õliühingu juht Mart Raamat tõdeb, et mis puudutab naftasaadusi, siis on Eesti mõne teise piirkonnaga võrreldes pisut paremas seisus, lisaks on rahandusministeeriumil võti, millega leevendada hinnatõusu tagajärgi tarbijatele.

Circle K emafirma Alimentation Couche-Tard teatas 8. märtsil, et sulgeb viivitamatult Circle K Venemaa äriüksuse, kirjutas Logistikauudised

