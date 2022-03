Bloomberg: Venemaa tegi võlakirjamakse ära

Venemaa: saatsime eurovõlakirjade makse teele

Venemaa rahandusministeerium teatas, et tegi Citibankile Londonis 117 miljoni dollari suuruse intressimakse kahe dollaris nomineeritud võlakirja eest keset kasvavaid spekulatsioone, et riik on teel maksejõuetuse poole, kirjutab Bloomberg.