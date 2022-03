Tuul Mobility võlakirjade märkimiseks jagub aega veel loetud tunnid

Tuul Mobility pakub elektritõukerataste renditeenust ning pakub investoritele 3,1 miljoni euro eest võlakirju. Foto: Liis Treimann

Elektritõukerataste renditeenust pakkuv Tuul Mobility OÜ tagatud võlakirjade avalik pakkumine lõppeb täna kell 16. Kokku pakutakse investoritele 3,1 miljoni euro eest võlakirju.

Pakkumise käigus emiteeritakse kokku 6200 tagatud võlakirja, mille lunastustähtaeg on 2027. aasta 29. märtsil. Ühe võlakirja väärtus on 500 eurot, võlakirjade intressimäär on 10 protsenti.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev