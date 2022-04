Arco Vara tegi aktsionäridele dividendiettepaneku

Ettevõtte tegevjuht Miko-Ove Niinemäe. Foto: Andras Kralla

Arco Vara tegi aktsionäridele ettepaneku maksta eelmise majandusaasta eest dividendi 6 senti aktsia kohta ehk veidi üle 600 000 euro.

Seda on poole rohkem, kui eelmisel aastal kinnitatud dividendipoliitika minimaalselt ette näeb. Dividenditootluseks teeb see praeguse 1,954 eurose aktsia hinna juures 3%, kui väljamaksed tehakse neljas osas. Arco Vara dividendipoliitika garanteerib aktsionäridele dividende igas kvartalis vähemalt 1 sent aktsia kohta.

