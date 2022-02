Miko-Ove Niinemäe sai Arco Vara juhiks 27aastaselt kaks aastat tagasi. Ettevõtte aktsia juhivahetuse uudisele ei reageerinud. "See on hea märk, et ei reageerinud," rääkis ta Äripäeva raadiosaates "Juhi jutud". Miks, sellest juba saates. Foto: Andras Kralla