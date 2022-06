Krüptotulusid deklareerinute arv kasvas hüppeliselt

Krüptodesse investeerimine on muutunud järjest populaarsemaks. Eraisikul on kohustus enda kasumlikud krüptovara tehingud deklareerida ka tuludeklaratsioonis. Foto: Reuters/Scanpix

Teadlikkus krüptotulude deklareerimisest on kasvanud koos investeerijate arvu kasvuga, eelmisel aastal deklareeriti maksu-ja tolliametile üle kümne korra suuremas mahus krüptoinvesteeringuid kui aasta varem.

"Inimeste teadlikkus on krüptoinvesteeringute deklareerimise osas oluliselt kasvanud. Seda kinnitab ka asjaolu, et võrreldes eelnevate aastatega on summad ja deklareerijate arv suurenenud," kommenteeris maksu- ja tolliameti (MTA) isiku tulude ja maksustamise teenuse juht Annika Oja.

