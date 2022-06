Kr(u)iisisektor on katastroofi äärel

Kruiisisektorist on saanud kriisisektor. Foto: SIPA/Scanpix

Kui tundub, et Tallinkil on viimased aastad üdini halvasti läinud, siis aktsionärid saavad lohutust sellest, et välismaa konkurentidega võrreldes on nende aktsia kukkunud kõige vähem.

2020. aastal alanud pandeemia on muutnud kruiisiettevõtete elu põrguks, kuna üle maailma on valitsused üritanud inimeste kokkupuudet ja reisimist vähendada. Mitu börsiettevõtet on seetõttu saanud kolossaalseid kahjumeid ja peatanud dividendimaksed. Nüüd loodetakse, et vaktsiinid ja ravimid aitavad riigi aasta läbi lahti hoida ja nii taastub ka kruiisisektor. Kui see peaks tõesti nii juhtuma, on kruiisiettevõtete aktsiatel tõusta küll ja veel.

