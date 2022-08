LHV andis ehitussektori aktsiatele ostusoovituse

Ehitussektori aktsiad on LHV raportite kohaselt alahinnatud. Foto: Andras Kralla

Pärast tugevat aktsiahindade odavnemist näevad LHV analüütikud suurt tõusuruumi kohalike ehitussektori ettevõtete Nordeconi, Hepsori ja Merko aktsiatel, võib välja lugeda LHV avaldatud Balti aktsiate analüüsi raportitest.

Kuigi nii pandeemia kui ka sõda on pannud ehitussektori ettevõtete aktsiahindadele tugeva põntsu, on LHV analüütikute sõnul investorid üle reageerinud ja tekkinud on head ostukohad. Peamiste ohtudena tuuakse raportis välja tarneraskused ja makromajanduslik olukord.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev