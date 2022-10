Exxon Venemaalt lahkumisest: see oli sundvõõrandamine

Exxoni ehitatud Sakhalin-1 arenduse puurtorn nimega Yastreb (Vn k pistrik) ammutab naftat ühest maailma kõige sügavamast puurkaevust. Foto: Exxon Mobil

Naftatootja ja -töötleja Exxon Mobil väljus täielikult Venemaalt, nimetades Sahhalini projekti ülevõtmist sundvõõrandamiseks ja tehes ettevalmistusi tulevaseks kohtussekaebamiseks.

"Kahe dekreediga on Vene valitsus ühepoolselt lõpetanud meie osaluse Sakhalin-1 arenduses ja see projekt on antud üle Vene operaatorfirmale," vahendas Bloomberg Exxoni teadet. "Oleme turvaliselt Venemaalt lahkunud pärast seda sundvõõrandamist."

