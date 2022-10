Aasia aktsiaturud langesid. Jaapani valitsus sööstis jeeni päästma

Kliimakatastroofis suurfirmade süüdistamine on iseenda sabast hammustamine

Elon Musk on öelnud, et inimkond teeb täna sellist huvitavat katset, kui kaua me suudame vastu pidada, kuniks kliimakatastroof on käes. Kliimaneutraalsuseni jõudmine on aga pikaajaline väljakutse, rääkis foundME raadiosaates "Ükssarvikute kasvualava" rohetehnoloogiaettevõte Grenpay kaasasutaja Raivo Videvik.

