Musk müüs 3,95 miljardit dollarit Tesla aktsiaid pärast Twitteri ostmist

Investorid kardavad, et Musk peab tulevikus veel Tesla aktsiaid müüma, et Twitterit rahastada. Foto: Reuters/Scanpix

Tesla tegevjuht Elon Musk müüs vähemalt 3,95 miljardi dollari eest elektriautode tootja aktsiaid vaid mõned päevad pärast Twitteri väljaostu lõpetamist, vahendab Bloomberg.

Musk võõrandas 19,5 miljonit aktsiat, vastavalt teisipäeval New Yorgis esitatud regulatiivsetele andmetele, mis on tema esimesed võõrandamised alates augustist. Dokumentidest ei selgunud, et tehingud olid eelnevalt planeeritud.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev