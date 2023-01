Enefit Green sõlmis Saksa tootjaga pea 350 miljoni eurose lepingu

Enefit Greeni juht Eesti taastuvenergia plaanist: see ei ole utoopiline, see on väheambitsioonikas

Eesti 2030 eesmärk taastuvenergias ei ole utoopiline, see on realistlik, võib-olla isegi väheambitsioonikas, rääkis Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas.