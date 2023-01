Investorite süvenev mure pani aktsiaturud langema

Austraalia ja Uus-Meremaa inflatsioon kerkis 30 aasta kõrgeimale tasemele ja varjutab optimismi, et globaalselt on inflatsiooni tipp tehtud. Foto: Reuters/Scanpix

Kolmapäeval langetasid aktsiaturge kaks peamist teadet: USA tehnoloogiagigant Microsoft teatas tulemustes, et pilveteenuse müük hakkab vähenema, ning investorite muret süvendas Austraalia 32 aasta kiireim inflatsioon.

Austraalia ja Uus-Meremaa inflatsioon kerkis kolmekümne aasta tippu ning see tekitab investorites muret globaalse optimismi kohta, et inflatsiooni tipp on tehtud. Lisaks andsid teisipäeval selgunud USA suurettevõtete tulemused signaale, et tulevikus on oodata kasvu aeglustumist. See viis ka Euroopa ja USA aktsiafutuurid päeva alguses langusesse.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev