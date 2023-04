Riskifondid panustavad rekordiliselt USA aktsiate langusele

Lühikeseks müüjate sümboli karu ja pikkade positsioonide sümboli pulli kujud Frankfurdi börsi ees. Foto: Deutsche Börse

Riskifondid on kogunud enne tulemuste hooaega S&P 500 indeksi suhtes viimase tosina aasta kõige karusema positsiooni.

Suurte spekulantide, peamiselt riskifondide lühike netopositsioon S&P 500 e-mini futuurides on tõusnud 321 000 lepinguni, vahendas Bloomberg tuletistehingute komisjoni CFTC viimaseid andmeid. See on kõige karusem positsioon 2011. aastast saadik, mil krediidagentuurid USA riigireitingut alandasid.