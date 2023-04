Ericsson kurvastab aktsionäre, käive ja kasum kukkusid

Ericsson tunnistab süüd ja saab USAst priske trahvi

Ericssoni altkäemaksuskandaal on nüüdseks juriidiliselt ajalugu pärast uut kokkulepet USAga, mille hind on lisaks 206 miljonile dollarile see, et ettevõte võtab kuriteo omaks, kirjutab Dagens Industri.