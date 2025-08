Tagasi 01.08.25, 15:18 Äripäev eetris: nõrk selgroog oli läbirääkimistel Trumpiga parim valik Euroopa sai kaubandusläbirääkimistel USAga selgelt nõrga diili, kuid see võis olla antud olukorras kahjude minimeerimiseks parim lahendus, arutlesid Äripäeva ajakirjanikud saates „Äripäev eetris“.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja USA president Donald Trump näisid mõlemad kokkuleppega rahul olevat. Hiljem tunnistas von der Leyen, et 15% tariif on Euroopale väljakutse, kuid see oli parim diil, mida oli võimalik saavutada.

Foto: Reuters/Scanpix

Ajakirjanik Stiine Reintam rääkis, kuidas esialgu näis USA 15% tollimäär Euroopale varasemaid ähvardusi arvestades hea tulemusena, kuid pettumus saabus arusaamaga, et Euroopa ei kehtesta USA-le mingeid vastutolle. „Siis ma mõtlesin küll, et Euroopa selgroog on täitsa paigast ära,“ märkis ta.

Börsitoimetuse ajakirjanik Kaspar Viira viitas, et Euroopa oli sundseisus ja kaubanduskokkuleppe juures võisid rolli mängida ka julgeolekukaalutlused, kus tasakaalu tagamiseks tuleb USA presidendi Donald Trumpiga häid suhteid hoida. Lisaks tasub hinnanguid andes arvestada Trumpi äkilise loomuga, lisas ta. „Kui Euroopa hakkab tariifidega vastu lajatama, kas me arvame, et lõpuks tariifide üldine tase tuleb madalam? Seda on väga raske ette kujutada,“ märkis Viira.

Võitja ja kaotaja Lõppeva nädala võitja on Priit Lepasepp, kelle juhitud taastuvenergia arendaja Sunly laenab pankadelt pea 85 miljonit eurot, et ehitada Lätti neli uut päikeseparki. Nädala kaotaja on aga Frank Kutteri lihatööstus, kus tuleb lisaks 4000 seale hävitada ka 21 tonni toodangut ja toorainet.

Saate esimeses pooles rääkisid ajakirjanikud USA tehnoloogiaettevõtete tulemustest, mille puhul on olnud võtmeküsimuseks tehisintellekti investeeringute tasuvus. Samuti tuli juttu Tallinna börsi First Northi alternatiivturul noteeritud ettevõtete probleemidest ja sellest, miks Reinvest24 investeerimisplatvorm näib põhja minevat.

Saadet juhtis Kristjan Kurg.