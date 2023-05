Iute Groupi kasum jäi eelmisele aastale alla

Kõrged riskid ei pane IuteCrediti võlakirjade järele isutama

IuteCredit on tulnud välja uute võlakirjade pakkumisega, mille tootlusega võiks heal ajal täitsa rahule jääda, olgugi et see jääb gramm allapoole minu tootluse eesmärki. Kui aga arvestada, et tegemist oleks kindla sissetulekuga, siis miks ma ikkagi oma raha Iute suunas teele ei pane?