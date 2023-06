Põlatud sektorid, kus peituvad nii tootlus kui inflatsioonikaitse

LHV portfellihaldur Kaius Kiivramees näeb, et inflatsioon tuleb lainetena tagasi ning täna on varem kaitset pakkunud sektorid müüdud taas odavatele tasemetele. Foto: Liis Treimann

Inflatsioon on tipust alla tulnud, kuid investorid seisavad endiselt küsimuse ees, kuhu panna oma raha tootlust teenima, et inflatsiooni eest kaitset saada. Tehnoloogiaaktsiad on eksperdi sõnul juba kalliks muutunud, kuid leidub põlatud sektoreid, kus võib head tootlust oodata.

Swedbanki investeeringute strateegi Tarmo Tanilase sõnul pakuvad suurimat kasvupotentsiaali üldjuhul investorite poolt ajutiselt eri põhjustel vihatud sektorid, nagu eelmisel aastal oli tehnoloogia. See sektor on küll sel aastal tugevasti taastunud, kuid on Tanilase hinnangul praegu poole aasta vaates juba liialt kallis. Pikaajaliselt tundub tehnoloogia Tanilasele jätkuvalt huvitav.