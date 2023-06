Morgan Stanley karune analüütik prognoosib pullidele karmi äratust

Morgan Stanley kontor New Yorgis. Foto: Morgan Stanley

Aktsiaturu pulle võib oodata karm äratus, prognoosib üks Wall Streeti kõige karusema meelelaadiga analüütikuid Michael Wilson Morgan Stanleyst.

Juba aasta alguses langust ennustanud Wilson ütleb oma tänases kommentaaris, et aktsiahinnad on veninud sedavõrd kaugele kui vähegi saavad, seda seetõttu, et mitme läbikukkunud väikepanga hoiuseomanike päästmine tõi aktsiaturule lisalikviidsust.