Toomas Kivimägi: pange raha valmis, Enefit Greeni saab peagi soodusmüügist

Reformierakonna poliitik Toomas Kivimägi on üks aktiivsemaid investoreid riigikogus. Foto: Simo Sepp

Enefit Green viib varsti börsile ka järgmise osa ettevõttest ning seda tõenäoliselt turuhinnast madalamal hinnatasemel, usub riigikogu esimene aseesimees ja investor Toomas Kivimägi.

„Salainfot mul tegelikult pole, aga usun, et see lisaemissioon saab olema mõnevõrra madalam kui turuhind,“ ütles Reformierakonna poliitik ja üks aktiivsemaid investoreid riigikogus, Toomas Kivimägi. Samuti on tema hinnangul loogiline, et lisaemissioon tuleb. „See on edulugu, minu jaoks on juba praegu mõistetamatu, miks veel ei ole järgmist tükki riigiettevõttest börsile viidud,“ sõnas ta.