Euribor kerkis üle 4 protsendi, 2008. aasta finantskriisi tasemele

Laenuäri omanik: euribor tuleb alla, kinnisvaraturg soosib üle pika aja ostjat

Hüpoteeklaenu juht ja omanik Toomas Paju arvab, et kõrge euribor on ajutine. Korra võib-olla näeme veel seni nägemata 4%, aga pärast seda hakkab euribor langema. Ta leiab, et me jääme pidama tasemele 2–2,5% ja stabiilsuse aeg on kätte jõudmas.