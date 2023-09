Artikkel

Laenuäri omanik: euribor tuleb alla, kinnisvaraturg soosib üle pika aja ostjat

Hüpoteeklaen ASi omanik ja juht Toomas Paju Foto: Jana Palm

Hüpoteeklaenu juht ja omanik Toomas Paju arvab, et kõrge euribor on ajutine. Korra võib-olla näeme veel seni nägemata 4%, aga pärast seda hakkab euribor langema. Ta leiab, et me jääme pidama tasemele 2–2,5% ja stabiilsuse aeg on kätte jõudmas.

Kui inimene soovib osta kinnisvara, siis ostja positsioon on läinud natuke paremaks. Ei ole enam nii müüja turg kui oli aasta või poolteist tagasi – on pisut ostja turg ka. „Ma võin üle pika aja öelda, kui palju ma tahan kinnisvara eest maksta,“ julgustas Paju "Äripäeva TOPi" saates. Samas tuleb tema sõnul silmas pidada, et ostjat ei pruugi saata edu, kuna ettevõtted, kes tegelevad kinnisvara arendustega, on ikkagi tugevad ettevõtted.