Õhkõrnale lootuskiirele Gaza konfliktis reageeris USA turg märgatava tõusuga

Wall Streetil on süttinud kerge lootus, et Lähis-Ida konflikt ei eskaleeru. Foto: Reuters/Scanpix

Kui reedel turgude sulgudes tundus Gaza sektori konflikti paisumine täiemõõduliseks sõjaks päevade või tundide küsimus, siis esmaspäev tõi veidi lootust, et kõige mustem stsenaarium siiski ei realiseeru, või vähemalt mitte kohe. USA suured aktsiaindeksid reageerisid lootusele tuntava kasvuga: S&P 500 +1.06%, Dow 30 +0.93% ja Nasdaq +1.20%.

Nimelt on Bloombergi analüütikud prognoosinud, et kui suur sõda Lähis-Idas algab, siis nafta hind võib tõusta kuni 150 dollarini barrelist ja maailma majanduse kasvutempo kukkuda 1,7 protsendini. Börsidele oleks see kahtlemata kohutav uudis.