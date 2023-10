Clevon panebki börsilt lahkumise avalduse lauale

Tallinna börsi alternatiivnimekirjas First North alustati Cleveroni aktsiatega kauplemist eelmise aasta juuni lõpust. Nüüd on realiseerumas nende lahkumine börsilt. Foto: Liis Treimann

Robotkullerite tootja Clevoni investoritele tehtud ülevõtupakkumise järel kuulub Clevon Investorsile ligi 96% ettevõtte aktsiatest ning börsile esitatakse avaldus aktsiatega kauplemise lõpetamiseks.

Clevon märkis börsiteates, et nad on nüüd täitnud kõik börsi seatud tingimused ning börsil kauplemise lõpetamiseks on nad aruande esitanud ka börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjonile.