Clevon jätab pensionikoguja sundseisu: kui odavalt ei müü, lepi lahjenemisega

Juhtimisnõustaja: naised juhtkonnas teevad ettevõtte kasumlikumaks

Need ettevõtted, kus naisi on tippjuhtkonnas vähemalt kolmandik, on kindlasti kasumlikumad, rääkis juhtimis-coach Merle Viirmaa.

