Baltic Horizon jätkab samal joonel

Staarinvestori matkimine võib tuua hävingu: mida usaldada suunamudija asemel

Portfelli ülesehitamisel investeeringuid valides lasevad investorid end pahatihti mõjutada staarinvestoritest, kes kiiskavvalgete hammaste särades räägivad, et on just teinud suurepärase investeeringu ühe või teise ettevõtte aktsiaid soetades.

Portfelli ülesehitamisel investeeringuid valides lasevad investorid end pahatihti mõjutada staarinvestoritest, kes kiiskavvalgete hammaste särades räägivad, et on just teinud suurepärase investeeringu ühe või teise ettevõtte aktsiaid soetades.