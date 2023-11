Artikkel

Saksa kinnisvarafondid ahvatlevad rohkem kui kohalik turg

Saksa kinnisvarafondi TAG Immobilien AG portfellis oli tänavu esimesel poolaastal 7,1 miljardi euro eest kinnisvara Saksamaal ja Poolas, renditulu teeniti kokku 145 miljonit eurot. Foto: Janine Schmitz/photothek.net, Scanpix

Eesti investeerimisguru Jaak Roosaare ostis hiljuti Saksa kinnisvaraturu fondide aktsiaid ja plaanib seda teha ka edaspidi. “Mina üldiselt olen suurendanud ja suurendan endiselt Saksa kinnisvarafondide positsiooni.”

Roosaare sõnul on Saksamaal ruutmeetri hind oluliselt odavam kui Eestis, ka korteri laenu kulu on kordades odavam. Asukoht on tema arvates mõnes mõttes Saksamaal samuti parem kui Eestis.