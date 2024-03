Jaapani keskpank lõpetab viimaks negatiivsete intressimäärade ajastu

Läti ja Leedu päästavad: Tallinna Kaubamaja juhil on automaksuks plaan valmis

Automaksu pole veel vastugi võetud, kui juba on Tallinna Kaubamaja Grupi, uue nimega TKM Grupi juht Raul Puusepp veendunud, et suurt mõju see autonõudlusele ei oma.

