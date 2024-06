Meemiaktsia Gamestop lööb väikeinvestorite hulgas kõrgeid laineid

Meemiaktsia buum kätkeb endas suuri riske. Foto: Dado Ruvic

Jaeinvestorite osakaal meemiaktsias Gamestop on alates mai keskpaigast järsult tõusnud ka Rootsis, ehkki analüütikud hoiatavad, et sellega võib kergesti kõrvetada saada – see on nagu kasiino.

"Kui see on teie esimene sisenemine aktsiaturule, on oht, et teid põletatakse," ütles Avanza säästuökonomist Philip Scholtzé DI-le. Alates mai keskpaigast on meemiaktsias Gamestopis hakanud asjad jälle liikuma ning Keith Gill ehk "Möirgav Kitty", kes on 2021. aastal skeemi taga, kus lühikeseks müüjad olid sunnitud suure ostusurve tõttu oma positsioonid sulgema, on hakanud sotsiaalmeedias uuesti sõna võtma. Rootsi väikeinvestorid hoiavad tempoga sammu, mis nähtub, et Nordnetis omavad 18 000 rootslast nüüd Gamestopi aktsiat. See on peaaegu 30-protsendiline tõus alates mai keskpaigast. Nordneti säästuökonomist Frida Bratt on näinud aktsias väga suurt aktiivsust alates mai keskpaigast, kui spekulatsioonide laine algas. Eelmisel reedel, kui Youtube ilmus "Möirgav Kitty", nägi Nordnet eriti suurt aktiivsust.