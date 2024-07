Tagasi 10.07.24, 15:15 Hoiatus autotööstusest: VW kaalub tehase sulgemist Saksamaa autotööstus Volkswagen võib sulgeda Audisid tootva tehase Brüsselis, kuna kontsern näeb kõrge kvaliteediga elektriautode nõudluse järsku vähenemist.

Volkswageni kontserni kuuluva Audi mudelitest on Q8 e-troni nõudlus vähenenud järsult. Autotootja kaalub selle mudeli valmistamise lõpetamist, halvimal juhul juba 2025. aastal.

Foto: Reuters/Scanpix

Volkswagen võib otsustada tehase sulgemise kasuks, kuna nõudlus on väike ja see on pannud marginaali saavutamise surve alla, vahendab Reuters.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun