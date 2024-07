Tagasi 10.07.24, 19:45 TKM Grupi poolaasta kasum vähenes pea 40 protsenti Teise kvartali ning esimese poolaasta tulemused avalikustanud TKM Grupp jagas börsiteates, et pikaajaline jaekaubanduse langus on ettevõtte tulemustele mõju avaldanud.

TKM Grupi juhatuse esimees Raul Puusepp tunnistas börsiteates, et pikaajaline jaekaubanduse langus on ettevõtte tulemustele mõju avaldanud.

Foto: Andras Kralla

TKM Grupi teise kvartali müügitulu oli 237,3 miljonit eurot, mis on varasemast 2,1% väiksem. Terve esimese poolaasta müügitulu oli 458,8 miljonit eurot, eelmisel aastal samal ajal oli see 460,5 miljonit eurot, seega on langus 0,4%.

Ettevõtte puhaskasum aasta teises kvartalis oli 9,9 miljonit eurot, mis oli eelmise aasta sama ajaga võrreldes 23,2% väiksem. Selle aasta kuue kuu puhaskasum oli 8,4 miljonit eurot, mis oli eelmise aasta sama ajaga võrreldes aga koguni 37,9% väiksem.

Kõige edukam oli autosegment

