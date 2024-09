Tagasi 23.09.24, 16:00 Elektroonikatootja: minge elage Hiinas ja te näete, mis tähendab töökus Eestlased on töökad, kuid hiinlased on veel töökamad, rääkis Pärnu finantskonverentsil viis aastat Hiinas elanud elektroonikatootja Kaur Andresson.

GPV Groupi asepresident Kaur Andresson Pärnu finantskonverentsil. Foto: Raul Mee

"Eestlased armastavad rääkida, et me oleme töökas rahvas. Ei. Minge elage Hiinas ja siis te näete, mida tähendab töökus. Selliste inimestega on muidugi väga tore koostööd teha," sõnas Andresson.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun