Tagasi 02.12.24, 21:39 Kauplejad näevad S&P indeksil enne aasta lõppu veel tõusuruumi Kauplejad on USA tulevikutehingute turgudel panustanud rohkelt sellele, et peamine aktsiaindeks S&P 500 kerkib veel mitu protsenti enne aasta lõppu.

Morgan Stanley peakorter New Yorgis. Foto: Morgan Stanley

Morgan Stanley maaklerite andmeil on kõige populaarsem tehing praegu panustamine sellele, et S&P 500 jõuab aasta lõpuks kas 6200 või 6300 punktini, kirjutas Bloomberg. See tähendaks kolm või neli protsenti kasvu praeguselt tasemelt.